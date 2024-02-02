Согласно данным на 1 февраля 2024 года, за прошедшие 30 суток, лучший результат среди топ-100 криптовалют продемонстрировала Pendle (PENDLE)

Согласно последним данным, представленным на 1 февраля 2024 года, Pendle (PENDLE) выделилась в списке топ-100 криптовалют, заняв 96-е место. За прошедшие 30 дней эта цифровая валюта продемонстрировала впечатляющий рост капитализации на 107,44%, достигнув отметки $609,68 миллиона. Текущая цена Pendle составляет $2,56, и за последние 24 часа были совершены торговые операции на сумму $54,44 миллиона.

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На втором месте в списке прибыльных криптовалют находится Sui (SUI), поднявшаяся на 45-е место с рыночной капитализацией в $1,8 миллиарда. Цена токена составляет $1,55, и за последний месяц ее рост достиг 84,6%. Суточный объем торгов с этой валютой достиг $609,68 миллиона.

Третье место занимает Ronin (RONIN), выросшая на 52,4% за последние 30 дней. Стоимость токена поднялась до $2,87, и общая рыночная капитализация достигла $837,12 миллиона. За сутки торговли были совершены операции на $29,49 миллиона.

Manta Network (MANTA), несмотря на снижение цены с $3,8 до $3,13 за последние 48 часов, удерживает четвёртое место. За весь период с начала торгов в середине января котировки выросли на 37,95%, а рыночная капитализация составляет $784,97 миллиона.

В пятерку лучших входит также новичок - Pyth Network (PYTH), занимающий 5-е место. Стоимость этой криптовалюты достигла $0,451, выросшая на 31,8% за последние 30 дней. Общее количество активов составляет $676,53 миллиона.

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В отношении ведущих криптовалют, биткоин (BTC) уменьшился на 4%, торгуясь на уровне $43 200 на момент написания новости. Эфир (ETH) также упал на 1,7%, достигнув отметки $2300. Среди топ-10 худшие результаты продемонстрировали Cardano (ADA), XRP (XRP) и Avalanche (AVAX), которые потеряли соответственно 19,3%, 18,7% и 18% своей стоимости.