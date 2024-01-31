Спустя два месяца после штрафа в $4,3 млрд биржа Binance восстановила свои позиции на рынке

После выплаты штрафа в $4,3 млрд биржа Binance за два месяца восстановила свои позиции, достигнув 49,44% доли рынка, согласно отчету Kaiko.

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Эксперты отмечают, что Binance ранее грамотно использовала торговые пары с нулевой комиссией для увеличения объемов, влияя на долю рынка. Запуск промо-акции в декабре 2023 года и волнение вокруг ETF в январе 2024 года привели к резкому росту объема торгов, поднимая долю рынка биржи почти до 50%.

Эти тенденции не новы – отчет DeFiLlama отмечал, что Binance наблюдает чистый приток капитала с ноября 2023 года.

Однако данные The Block показывают, что доля рынка Binance в январе 2024 года составляет 38,3%. Аналитика TokenInsight сообщает, что она достигла 33,43%.

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Binance согласилась выплатить штраф в $4,3 млрд для урегулирования спора с Минюстом и Комиссией по торговле товарными фьючерсами США. Исполняющий обязанности главы Чанпэн Чжао ушел в отставку, а его место занял Ричард Тенг.