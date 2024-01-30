Circle запустит стаблкоин USDC в сети Celo
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Circle, эмитент стейблкоинов, включая USDC и EURC, объявил о запуске своего собственного стейблкоина, привязанного к доллару США, на платформе Celo (CELO)
Кроме выхода нового токена, ожидается голосование руководства, которое решит, будет ли USDC использоваться в качестве официальной газовой валюты Celo.
"Circle гордится партнерством с миссионно-ориентированной экосистемой Celo, предоставляя блокчейн, обеспечивающий быстрые и экономичные мировые платежи", - отметил Шамус Нунан, старший менеджер по развитию бизнеса в Circle. "Это сотрудничество способствует расширению доступа к USDC и использованию пользовательской базы Celo, ориентированной на мобильные устройства, в регионах с активным внедрением блокчейна".
Celo, изначально заточенный под масштабируемость как EVM-совместимый уровень 1, переходит на протокол масштабирования Ethereum Layer 2, что было одобрено голосованием в июле. Этот шаг дает возможность cLabs, разработчикам Celo, расширить функциональность сети.
Собственный токен Celo, CELO, торгуется по цене 0,67 доллара на момент 16:15 по восточному времени 29 января, отмечая прирост на 2% за предыдущие 24 часа.
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