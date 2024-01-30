Компания Uncorrelated Ventures привлекла $315 млн для фонда, ориентированного на ПО и сферу криптоактивов





Uncorrelated Ventures успешно привлекла $315 миллионов в рамках фонда, ориентированного на развитие программного обеспечения и криптовалютных технологий. Информация поступила от агентства Bloomberg.

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Глава компании, Салил Дешпанде, поделился своим комментарием, отметив, что сбор средств прошел успешно. Он также раскрыл структуру инвестиций фонда, где 80% средств будут направлены на поддержку проектов в области традиционного программного обеспечения на этапах предпосевного и посевного развития. Оставшиеся 20% выделены на поддержку перспективных стартапов в сфере криптовалют.

Дешпанде подчеркнул, что блокчейн представляет собой реальную технологию с многочисленными областями применения. Он выразил мнение, что ранее этот сегмент мог быть недооценен, и основная задача инвесторов состоит в объективной оценке потенциала проектов.

Компания Uncorrelated Ventures вышла на рынок в 2020 году, акцентируя внимание на индийском сегменте. Предшественником Дешпанде был управляющий директор в фирме Bain Capital Ventures.

Uncorrelated Ventures предоставила поддержку таким успешным проектам, как Compound, Cosmos, dYdX, Helium и Uniswap. Общий объем управляемых активов компании оценивается на уровне около $700 миллионов.

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В 2023 году объем венчурных инвестиций в проекты, связанные с криптовалютами, сократился на 68%. Несмотря на это, многие эксперты продолжают выражать уверенность в том, что крупные инвесторы продолжают проявлять интерес к поддержке проектов в сфере Web3.