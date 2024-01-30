Обновление смарт-контракта Stellar Development Foundation (SDF) в блокчейне Stellar blockchain назначено на конец месяца после обнаружения ошибки в Stellar Core v20.1.0

Фонд Stellar Development Foundation (SDF) сообщил о грядущем обновлении смарт-контракта в блокчейне Stellar blockchain, запланированном на конец текущего месяца. Этот ход обусловлен выявлением ошибки в Stellar Core v20.1.0.

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По выражению SDF в своем блоге от 27 января, принято решение временно отключить собственные валидаторы с целью поддержки переноса голосования по протоколу 20 на 30 января в ожидании устранения выявленной неисправности.

С учетом обратной связи от экосистемы принято решение выключить валидаторы в поддержку переноса голосования по протоколу 20 на 30 января до устранения ошибки, которое находится в процессе разработки.

Ошибку, выявленную 25 января, SDF охарактеризовал как "небольшой риск", с потенциалом воздействия на разнообразные приложения. Сообщается, что исправление данной неисправности уже находится в разработке и ожидается в течение двух недель.

Заметим, что решение о проведении обновления сети остается за SDF, так как валидаторы Stellar, не принадлежащие SDF, все еще могут проголосовать за обновление протокола 20 30 января.

"При решении о задержке обновления, мы согласуем дату будущего голосования с выпуском новой версии Stellar Core, включающей исправление ошибки", - пояснили в SDF.

Независимо от результата, SDF заверила, что продолжит устранение ошибки и приступит к диалогу с другими проверяющими как по государственным, так и по частным каналам.

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Отмечено, что для проведения обновления протокола 20 требуется достижение кворума валидаторов. По данным на декабрь 2023 года, их количество составляло 43, в соответствии с информацией от Stellarbeat.io.