Рост BTC в начале недели могут омрачить негативные новости о ликвидации китайского застройщика Evergrande и итоги заседания ФРС

Биткоин стартовал новую неделю, поднимаясь выше отметки $40 тыс., установленной в выходные, и закрепляясь на уровне $42 206. Этот рост связан с позитивной динамикой криптовалюты после завершения оттока средств из фонда GBTC.

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Эксперты отмечают, что эти изменения смягчают давление на биткоин, рассматривая завершение этапа продаж. Трейдер с псевдонимом Doctor Profit, анализируя ончейн-данные, предполагает, что ближайшая перспектива для BTC – движение в боковом тренде. Преодоление уровня $42 700 может открыть путь к дополнительному росту, но пробой MA100, по его мнению, потенциально может снизить биткоин до отметки $34 тыс.

Однако на фоне ожиданий участников рынка по сохранению ФРС США ключевой процентной ставки на прежнем уровне (сейчас 97%), возможное снижение инвестиционной привлекательности высокорискованных активов, включая криптовалюты, становится актуальным.

Дополнительный риск представляют новости о ликвидации Evergrande Group, крупнейшего китайского застройщика, который в 2021 году признан банкротом. Проблемы Evergrande в прошлом сыграли свою роль в снижении BTC до $25 тыс. в августе 2023 года.

Заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, запланированное на 30-31 января, может также повлиять на рынок, особенно в случае негативных данных по инфляции, затрудняющих переход к снижению ключевой процентной ставки.

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PROFIT BLUE предсказывает возможное снижение BTC до $38 тыс., а аналитик Yoddha и криптоблогер Mister Crypto также предостерегают от дальнейшей коррекции, указывая на потенциальный спад биткоина до $34 тыс. Все эти факторы подчеркивают важность осторожного подхода к инвестициям в криптовалюту в текущем контексте.