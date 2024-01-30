Инвестиционная компания Vanguard подтвердила, что не станет запускать ETF на биткоин, назвав эту криптовалюту «несозревшим» классом активов и несоответствующим философии компании

Инвестиционная организация Vanguard отказалась от запуска ETF на биткоин, объявив, что данный криптовалютный актив не соответствует стандартам зрелости и принципам фирмы. Директор по развитию рынков капитала Vanguard Global, Джанель Джексон, высказала свою позицию, подчеркнув, что, несмотря на классификацию биткоина как товара, он является малоизученным активом. Она отметила недостаток исторических данных, отсутствие внутренней экономической ценности, а также отсутствие денежного потока, что может вызвать инвестиционный дисбаланс.

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Директор по брокерским операциям и инвестициям Vanguard, Эндрю Каджески, подчеркнул, что компания ориентирована на долгосрочных инвесторов, отказываясь от предложения ETF на биткоин или связанных с криптовалютами продуктов. Такой шаг, по его мнению, противоречил бы основной миссии компании, призванной обеспечивать интересы долгосрочных инвесторов.

Ответственность Vanguard перед своей аудиторией вызвала недовольство среди клиентов, нацеленных на традиционные активы, такие как акции, облигации и денежные средства. Вопреки растущему интересу к цифровым активам, Vanguard сохраняет убеждение, что они не пригодны для включения в долгосрочные инвестиционные портфели.

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Помним, что в прошлом году Vanguard Group увеличила свои инвестиции в компании, занимающиеся добычей биткоинов, превысив более $500 миллионов. В 2020 году компания успешно протестировала систему расчетов ценных бумаг на блокчейне, продемонстрировав свою приверженность инновациям в финансовой сфере.