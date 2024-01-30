Аккаунт управляющего партнера маркетмейкера DWF Labs Андрея Грачева в X (ранее Twitter) был взломан





Аккаунт управляющего партнера DWF Labs, Андрея Грачева, подвергся хакерской атаке на платформе X (бывший Twitter), как сообщила официальная пресс-служба компании.

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Пресс-служба DWF Labs подтвердила факт взлома, подчеркнув, что на странице Грачева появилось рекламное объявление о предполагаемом сотрудничестве с AirDAO и запуске раздачи их токенов AMB.

Вместе с публикацией предоставлена ссылка для участия в раздаче и возможности заявления прав. При этом было отмечено, что комментарии к постам были закрыты из-за потенциально вредоносных ссылок.

Команда DWF Labs призывает пользователей быть бдительными, опровергая информацию о раздаче токенов. Они советуют членам сообщества воздержаться от переходов по предоставленным ссылкам и предоставления своих личных данных.

Заметно, что ранее на странице Грачева появилось предупреждение о подозрительной активности. Андрей рекомендует внимательно проверять информацию о проектах, которые, по его утверждению, могут быть инвестированы DWF Labs.

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Ранее мы информировали о взломе страницы главы компании Algorand, откуда также распространялись фейковые заявления.