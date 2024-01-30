Децентрализованный протокол доходности Barley Finance объявил в социальной сети Х о временном сбое в работе, произошедшем после того как злоумышленник воспользовался уязвимостью в модуле wBARL

Децентрализованный протокол Barley Finance временно приостановил свою работу в связи с недавним инцидентом, о котором было объявлено через социальную сеть "Х". Произошел сбой из-за злоумышленника, который использовал уязвимость в модуле wBARL. Команда Barley Finance высказала, что неудокументированный функционал wBARL дал возможность хакеру похитить более 10% токенов BARL, хранящихся в данном модуле.

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Важно отметить, что ущерб для пользователей платформы оценивается как минимальный, так как основная часть украденных криптоактивов принадлежит команде проекта и использовалась для финансирования маркетинговых мероприятий и разработок. Конкретная сумма ущерба не раскрывается.

В ответ на инцидент в Barley Finance заявили, что, учитывая ограниченное число пострадавших стейкеров, рассматривают возможность компенсации. Команда активно решает проблему и обещает в ближайшее время изменить контракт модуля wBARL, а также устранить уязвимость.

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Кроме того, стало известно, что бывший директор по информационной безопасности компании Ozys оказался под пристальным вниманием правоохранительных органов. Его подозревают в нарушении должностных обязанностей и сотрудничестве с хакерами из северокорейской группы Lazarus.