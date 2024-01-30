Криптовалютная индустрия по итогам 2023 года потеряла $2,61 млрд в результате хакерских атак и случаев мошенничества





В 2023 году криптовалютная сфера столкнулась с убытками в размере $2,61 млрд, вызванными хакерскими атаками и случаями мошенничества, как следует из отчета PeckShield. Аналитики рассчитали, что удалось восстановить лишь $674,9 млн (25,9%).

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Более половины потерь, а именно $1,5 млрд, пришлось на взломы, оставшиеся средства связаны с мошенническими инцидентами. В сравнении с 2022 годом общий уровень убытков снизился на 27,78%.

Наибольшие убытки были зафиксированы в ноябре ($364,4 млн) и сентябре ($339,2 млн). В основном хакеры направляли свои атаки на DeFi-протоколы, приносящие около 67% общего ущерба. Остальные 33% приходятся на централизованные биржи (CEX).

Около 40% атак были осуществлены при использовании мгновенных займов. Среди более чем 600 инцидентов с наибольшими убытками выделяются следующие проекты: Mixin ($200 млн), Euler Finance ($197 млн), Poloniex ($125 млн), HECO Bridge & HTX ($111 млн), Orbit Chain ($81,5 млн).

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Иммунитет криптосистем в 2023 году оценил ущерб от хакеров и мошенников в $1,8 млрд. Ранее в TRM Labs были выделены факторы, способствующие снижению уровня потерь от взломов в прошлом году.