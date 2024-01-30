Solana Foundation намерен удвоить усилия по привлечению разработчиков и стартапов в свою экосистему, передав управление хакатонами и программой акселерации онлайн-платформе под названием Colosseum

Solana Foundation объявляет о стратегическом усилении и привлечении технологических стартапов, делегируя организацию хакатонов и программ акселерации на онлайн-платформу Colosseum.

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По новой стратегии, Solana Foundation запланировала проведение двух-трех онлайн-хакатонов ежегодно, совместно с Colosseum Accelerator — программой, предназначенной для интеграции победителей хакатонов в экосистему Solana. Участники программы акселерации также могут рассчитывать на предварительные инвестиции в размере 250 000 долларов США от Colosseum.

Мэтти Тейлор, соучредитель Colosseum, подчеркивает, что за последние два года Solana Foundation значительно улучшила условия для разработчиков, делая их технологический стек более удобным. "Объем документации, инструментов и абстракций существенно упростил процесс развертывания приложений на Solana," — отмечает Тейлор.

Участники программы акселерации не только получат финансовую поддержку, но и постоянное сопровождение разработчиков, образовательные ресурсы и доступ к клиентской базе в экосистеме Solana. Кульминацией программы станет демонстрационный день, предоставляющий возможность основателям обратиться к венчурным фондам.

Тейлор отмечает, что призовой фонд Colosseum для победителей хакатонов составит около 600 000 долларов, а команды, включенные в программу акселератора, получат начальные инвестиции в размере 250 000 долларов США. Хакатоны Solana привлекли более 60 000 участников и привели к созданию 4000 продуктов, привлекая более 600 миллионов долларов венчурного финансирования.

В 2023 году экосистема Solana насчитывала от 2500 до 3000 активных разработчиков в месяц, что сравнимо с данными по Ethereum. Рост удержания разработчиков свидетельствует о приверженности новых специалистов, что облегчит привлечение большего числа разработчиков в будущем.

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Solana Foundation подчеркивает, что к концу 2023 года удержание разработчиков росло, что соответствует увеличению активности в сети Solana и значительному росту стоимости токена SOL.