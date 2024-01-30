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Криптовалютная биржа FTX, приступившая к процедуре банкротства в конце 2022 года, оказалась в долговой яме перед 50 крупнейшими инвесторами, общая сумма задолженности составила более $3,1 миллиарда.
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По данным агентства Bloomberg, новое руководство FTX стремится максимально эффективно конвертировать цифровые активы в наличные для удовлетворения кредиторов.
Общий долг перед пользователями FTX, достигнувший к концу 2023 года более $4,4 миллиарда, включает финансовые обязательства перед инвесторами дочерних структур – FTX Trading Ltd. и Alameda Research.
Официальные представители криптобиржи выбирают тактику молчания, избегая деталей. В декабре прошлого года FTX привлекла около $1,8 миллиарда, продав часть своих цифровых валют.
Анализ инвестиционной фирмы Cherokee Acquisition подчеркивает, что криптокомпания вероятно не сможет полностью погасить свои долги, что заставляет инвесторов столкнуться с возможными убытками, превышающими возможные компенсации.
Судебный процесс по банкротству FTX находится в стадии рассмотрения в суде штата Делавэр.