Команда проекта Bmaker, нацеленного на создание L2-протокола для смарт-контрактов биткоина, привлекла $1,2 млн инвестиций

Команда разработчиков Bmaker завершила успешное привлечение инвестиций на сумму $1,2 миллиона для своего проекта, направленного на создание L2-протокола для смарт-контрактов биткоина. В раунде инвестирования приняли участие ведущие фонды, включая C3u Capital, Tangle Capital и Waterdrop Capital.

реклама

Эти средства уже использованы для запуска платформы и представления уникальной коллекции невзаимозаменяемых токенов (NFT) на маркетплейсе Element. Разработчики планируют вложить полученные инвестиции в дальнейшее развитие инфраструктуры Bmaker, основная задача которой - обеспечить приток ликвидности в экосистеме биткоина.

Проект Bmaker выделяется созданием управляющего токена ABSC, который станет ключевым элементом в системе. Владельцы ABSC смогут активно участвовать в голосованиях, получать вознаграждения и извлекать прибыль по принципу избыточного обеспечения. Команда разработчиков стремится к тому, чтобы их решение стало основой для стабильных монет в сети биткоина, предоставляя пользователям дополнительные возможности для заработка и оценки кроссейн-решений.

В начале февраля планируется проведение первичного предложения монет (IDO) на децентрализованных биржах с целью привлечения новых участников и расширения владельцев активов.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Эта новость добавляет контекст к недавнему успеху в привлечении инвестиций в области блокчейна, также озаряя подобные инвестиционные инициативы, например, успех Kiln, привлекшего $17 миллионов в январе.