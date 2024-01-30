На текущий момент главная цифровая монета торгуется уверенно выше отметки $42 000

На данный момент важнейшая криптовалюта стабильно удерживает уровень выше $42 000. Рост спроса связан с активизацией покупателей после масштабной распродажи, вызванной многомиллиардным выводом средств из Grayscale Bitcoin Trust. Эта неделя обещает быть насыщенной событиями, и исследователи Cointelegraph привлекли внимание инвесторов к ключевым событиям.

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На китайском фондовом рынке наблюдается нестабильность, однако внимание инвесторов теперь сфокусировано на предстоящем заседании ФРС, назначенном на среду. Согласно аналитикам CME FedWatch, инвесторы предсказывают, что ключевая ставка останется неизменной в текущем месяце. Несмотря на рост инфляции в США, это соответствует ожиданиям Федеральной резервной системы.

Эксперты подчеркивают, что на заседании ФРС будут обсуждаться не только инфляционные показатели, но и стабильность банковской системы США. Кроме того, в Cointelegraph указывают на активный рост сложности добычи биткоина, который будет усиливаться в преддверии халвинга. В то время как настроения на криптовалютном рынке приближаются к минимумам за последние 3 месяца.

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Отток средств из Grayscale Bitcoin Trust, несомненно, замедлился, однако давление со стороны продавцов остается ощутимым. Это может создать определенные трудности для полномасштабного восстановления цены в ближайшей перспективе. В завершение, эксперты подчеркивают, что с учетом макроэкономической напряженности текущей недели, стоит ожидать увеличения волатильности. На данный момент биткоин удерживает позиции выше ключевого уровня в $42 000, но результаты заседания ФРС могут внести корректировки, особенно в случае значительного отклонения фактических данных от прогнозов.