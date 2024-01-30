Медленный прогресс США в области CBDC способствовал выходу на лидирующие позиции в этом отношении Китая, Индии и ЕС





Аналитики Atlantic Council обнародовали данные, указывающие на медленный ход работ в США по созданию цифровой национальной валюты (CBDC), что придало конкурентное преимущество Китаю, Индии и странам ЕС в данной области. За последний год Китай активно продвигает цифровые юани, ЕЦБ готовится к запуску цифрового евро, а в Индии коммерческие банки обрабатывают миллионы транзакций в цифровых рупиях.

реклама

Аналитики подчеркнули, что страны G20, включая США, переходят от теоретических обсуждений к практическим испытаниям технологии CBDC. В отличие от других стран, Федеральная резервная система (ФРС) проявляет осторожность в реализации пилотных проектов, и чиновники ЦБ высказывают сомнения относительно необходимости CBDC, утверждая, что доллару не требуются инновации.

Эксперты Atlantic Council подчеркнули, что США отстают в технологических инновациях в области платежей. Народный банк Китая насчитывает более 300 специалистов в этой области, в то время как в ФРС их менее 20. Экономисты призывают ФРС активнее участвовать в формировании стандартов для CBDC, чтобы обеспечить конструктивное развитие национальных цифровых валют и платежей в целом.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Специалисты также отмечают, что пассивность США может усложнить использование доллара в мировой торговле и золотовалютных резервах. Они призывают ФРС ускорить исследования в области платежных проектов, включая более быстрые трансграничные переводы и CBDC, предостерегая, что без активных действий США могут упустить возможности в будущем.