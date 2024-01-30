На прошлой неделе, в период с 22 по 28 января 2024 года, завершилось несколько инвестиционных раундов криптовалютных стартапов





На прошлой неделе, с 22 по 28 января 2024 года, отмечен ряд успешных инвестиционных раундов в сфере криптовалютных стартапов. Согласно исследованию Drop Stab, за последние 7 дней институциональные инвесторы направили в стартапы общую сумму $157,52 млн в рамках 27 различных финансовых раундов. Общий объем инвестиций за месяц составил впечатляющие $504,45 млн.

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Особое внимание привлекли несколько раундов с значительными суммами. Например, провайдер инфраструктуры протоколов IBC Polymer Labs завершил серию A, привлекая $23 млн. Также следует выделить успешный начальный инвестиционный этап Ingonyama, приносящий компании $21 млн.

Doppel получили $14 млн от инвесторов в рамках серии A, где Andreessen Horowitz (a16z crypto) выделилась среди участников. Криптовалютный банк Sygnum, под руководством Azimut Holding, успешно привлек более $40 млн.

Протокол исторических данных Ethereum Axiom привлек $20 млн в рамках серии A с поддержкой Paradigm Capital. Другие выдающиеся события включают в себя привлечение $10 млн разработчиками платформы Dinari и завершение посевного раунда финансирования B² Network, в котором приняли участие HashKey Capital и OKX Ventures.

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Не отметим также успех японского проекта KEKKAI в области безопасности Web3, привлекшего 230 млн японских иен (JPY) или $1,55 млн на начальном этапе финансирования. Среди других новостей стоит отметить инвестиции в VETA Finance на сумму $2,85 млн и завершение инвестиционного раунда Bagel на $3,1 млн под руководством CoinFund. Кроме того, децентрализованная площадка обмена EDX Markets также получила финансирование, хотя точная сумма остается неизвестной.