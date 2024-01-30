Web3-компания Bitget представила отчет о состоянии рынка труда в криптовалютном секторе в 2023 году

Web3-компания Bitget опубликовала отчет о текущем состоянии рынка труда в сфере криптовалют за 2023 год. По информации Incrypted, треть заявителей на вакансии в этом сегменте имеют опыт работы в банковском секторе.

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Основные выводы отчета:

- 33% претендентов на вакансии в криптобирже имели предыдущий опыт в банковской сфере;

- сокращение доходов банков на 50% привело к потере более 70 000 рабочих мест с 2020 по 2023 год;

- заработная плата в криптостартапах почти в два раза превышает аналогичные должности в банковской сфере.

Преобладающие позиции соискателей - менеджер, специалист по соблюдению требований, старший специалист по обеспечению соответствия и аналитик по борьбе с отмыванием денег (в сумме 23%).

Интересно, что 36% вакансий, связанных с блокчейном, являются удаленными. Отмечается, что интеграция блокчейна в банковский сектор привлечет к инвестициям на уровне $40,4 млрд к 2031 году.

Отчет также выделяет события, способствовавшие внедрению блокчейна в традиционный банкинг в 2023 году.

Согласно Bitget, специалисты финансового сектора все активнее ищут возможности в сфере криптовалют. Это вызвано не только более высокими зарплатами, но и перспективами развития. Эксперты отмечают, что такая динамика заставляет банки пересматривать свои подходы к найму.

Сокращение доходов инвестиционных банков на более чем 50% привело к массовым увольнениям. Реорганизация крупных банков, таких как Morgan Stanley, BlackRock и Goldman Sachs, вызвала уход более 50 000 сотрудников с 2020 года. Уточняется, что еще 20 000 сотрудников пяти крупных банков были уволены в 2023 году.

Аналитики делают вывод, что младшие специалисты криптостартапов в Лондоне могут рассчитывать на зарплату около $125 000 в сравнении с $87 810 в инвестиционных банках за аналогичные позиции. При сравнении с условиями традиционных банков, где средняя зарплата составляет $54 000, разница становится еще более заметной.

Специалисты подчеркивают, что высокие зарплаты, престиж отрасли, перспективы роста и гибкость - основные факторы, мотивирующие переход сотрудников в криптоиндустрию.

Прогнозируется, что к 2031 году инвестиции в интеграцию блокчейна в банковский сектор достигнут $40,4 млрд. Ожидается, что расходы банков на это направление развития составят $22,5 млрд в период с 2025 по 2026 год, согласно пресс-релизу.

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Напоминаем, что ранее мы сообщали о ключевых показателях деятельности криптобиржи, где в 2023 году наблюдалось увеличение объема спотовой торговли на 94%.