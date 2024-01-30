26 января Ava Labs поделилась кратким обзором разработки, которая призвана сделать блокчейн плавнее и быстрее

26 января разработчики Ava Labs представили обзор своего последнего труда - Vryx. Это обновление призвано сделать технологию блокчейна более эффективной, давая возможность обрабатывать внушительное количество транзакций - 100 000 в секунду. Названная система уже решает одну из ключевых задач блокчейна, а именно - проблему масштабирования для поддержания безопасности и децентрализации.

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Основой этого обновления стала "Отдельная репликация конечного автомата" (DSMR). В отличие от стандартного метода обработки транзакций, DSMR в Vryx изменяет порядок вещей, позволяя распределять и упорядочивать транзакции до их проверки. Этот механизм увеличит производительность обработки транзакций и возможность параллельного выполнения операций.

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Впрочем, существует риск передачи недействительных транзакций по сети, что может вызвать перегрузку данных. Однако Vryx предпринимает меры для предотвращения этого, обеспечивая, что по сети передаются только транзакции с комиссией. Это не только экономит ресурсы, но и поддерживает эффективность системы, что является ключевым аспектом текущих технологических инноваций в сфере блокчейна.