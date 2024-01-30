Solana растет с 23 января и вчера совершила бычий прорыв из коррекционного паттерна





Solana продолжает свой восходящий тренд, начатый с 23 января, и вчера совершила впечатляющий прорыв, выбравшись из коррекционного паттерна. Текущая неделя может стать ключевой для определения будущего направления SOL.

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Анализ дневного графика показывает, что 25 декабря цена Solana достигла своего максимума в 2023 году, достигнув $126, после чего начала снижаться в рамках нисходящего параллельного канала. 23 января 2024 года токен заметил минимум на уровне $78.

Впоследствии SOL восстановился и продолжает свой рост. Вчера произошел восходящий прорыв из канала, хотя значительного увеличения цены не произошло.

Дневной RSI демонстрирует интересные сигналы. На прошлой неделе индекс опустился ниже уровня 50 (красный круг) впервые с сентября 2023 года, хотя затем поднялся выше, не подтверждая рост.

Аналитики на платформе X высказывают оптимистичные оценки. Bluntz Capital считает, что SOL завершил четвертую волну, ожидая рост до $150. Аналогичное мнение высказывает CryptoMichNL, предвидя движение в сторону $140.

Однако волновой анализ Эллиотта не определяет четкого направления тренда. Цена SOL, возможно, находится в четвертой волне пятиволнового восходящего движения, но остается неясным, завершена ли она. На стороне завершения говорит отскок от уровня Фибоначчи 0,382 коррекции, хотя быстрота коррекции остается вопросом.

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Важным моментом для будущего тренда Solana станет поведение цены в районе сопротивления $100. Пробой этого уровня может вызвать рост на 60% до уровня сопротивления на $155, в то время как отскок может привести к падению на 25%, завершая четвертую волну в области уровня Фибо 0,5 коррекции на $72.