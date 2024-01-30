Исследователи Token Unlocks рассказали, что в феврале 2024 года будут разморожены $2,28 млрд в криптовалютах

Исследователи компании Token Unlocks объявили, что в феврале 2024 года произойдет разморозка криптовалют на общую сумму впечатляющих $2,28 миллиарда. Подкрепляя свои выводы подробным отчетом, они ставят перед собой задачу предоставить обширную информацию о крупных проектах, анализируя графики выпуска токенов.

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Топ-15 предстоящих разморозок были представлены в таблице, и аналитики подчеркнули, что общая рыночная стоимость этих криптостартапов превышает $30 миллиардов. В отчете учтены различные типы разморозок, включая "клиффы" и "линейные".

Февраль обещает быть интересным благодаря разморозке криптовалюты Avalanche (AVAX). Будет разблокировано 9,54 миллиона монет, что составляет 2,6% от общего объема цифровых активов на рынке, оцениваемых в $263,64 миллиона. На втором месте ожидается разморозка Worldcoin (WLD) с 92,6 миллионами токенов на сумму $199,11 миллиона.

Криптовалюта Aptos (APT) также входит в тройку лидеров, и разработчики планируют разблокировать токены на общую сумму 24,84 APT или $191,04 миллиона. Не остается незамеченным появление на рынке 2,39 миллиона Solana (SOL) на $190,83 миллиона и 108,31 миллиона Sui (SUI), оцененных приблизительно в $115,7 миллиона по текущему курсу.

Avalanche, представляющая собой открытую блокчейн-платформу и криптовалюту, разработанную для обеспечения высокой пропускной способности и масштабируемости в области децентрализованных финансов (DeFi), снова привлекает внимание. Особенностью проекта является протокол консенсуса Avalanche Consensus Protocol, обеспечивающий быструю и безопасную обработку транзакций в сети.

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Криптовалюта AVAX, используемая на платформе Avalanche, становится ключевым инструментом для обмена, оплаты комиссий, стейкинга и участия в голосованиях по развитию сети.