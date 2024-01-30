Молодой австралийский трейдер Майлз Дойчер и основатель компании Selini Capital Джорди Александер обсудили ситуацию вокруг криптовалютной индустрии





Молодой трейдер из Австралии, Майлз Дойчер, встретился с основателем Selini Capital, Джорди Александером, чтобы обсудить состояние криптовалютного рынка. Эксперты выразили оптимизм относительно будущего, подчеркивая рост интереса институций к цифровым валютам.

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Проанализировав продажи активов от Celsius и Grayscale, они отметили возможные временные негативные последствия, но высказали уверенность в стабилизации рынка в перспективе. Александер подчеркнул объемы продаж Ethereum, высказав предположение о его потенциальном превзятии Bitcoin в долгосрочной перспективе.

Эксперты обсудили возможное одобрение ETF Ethereum в мае текущего года и предположили, что это повлияет на стоимость эфира, аналогично биткоину. Александер подчеркнул, что ограниченное предложение BTC и ETH может способствовать экспоненциальному росту цен.

Дойчер высказал мнение о привлекательности Ethereum для институциональных инвесторов и подчеркнул важность прозрачности в криптопространстве. Он также подчеркнул роль NFT в привлечении капитала и создании сообщества.

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Эксперты коснулись перспектив криптовалюты Solana, развития сетей второго уровня, проблемы отмывания средств в DeFi и токенизации реальных активов. Обсудили вопросы регулирования, влияния макросреды на криптовалюты, взаимодействие стартапов с искусственным интеллектом и другие аспекты индустрии.