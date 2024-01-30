Активность на платформе социального финансирования (SocialFi) friend.tech снизилась на более чем 95% с момента пика в сентябре 2023 года







Социально-финансовая платформа friend.tech, ориентированная на сегмент SocialFi, зафиксировала более чем 95% снижение активности с момента достижения пика в сентябре 2023 года. Эту тревожную динамику подметили аналитики из Dune Analytics.

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Точнее, 28 января на платформе было отмечено всего 19 пользователей, осуществивших по крайней мере одну транзакцию. В сентябре же более 70 000 пользователей провели около 540 000 транзакций ежедневно, согласно данным Dune.

Информация от DeFiLlama подтверждает постоянный отток средств в течение января 2024 года, приводя к снижению общей заблокированной стоимости (TVL) до $30,4 млн. В начале октября этот показатель достигал более высоких $52 млн.

Пользователь X, известный как CBB0FE в Twitter, отметил, что даже при низкой активности возникают проблемы с запуском приложения.

Тенг Ян, руководитель исследовательского отдела фонда Delphi Digital, выделил потенциал проекта, однако не обошел стороной критику работы команды:

"Friend.tech стал главным провалом 2023 года. Возможно, он мог бы стать ведущей платформой для популяризации криптовалют. Идея отличная, но выполнение оставляет желать лучшего", - подчеркнул Тенг Ян.

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Напомним, что проект был запущен в августе 2023 года и вскоре опередил децентрализованную биржу Uniswap по комиссионным сборам. Однако в октябре возникли проблемы безопасности и был зафиксирован взлом. Позднее команда внедрила новый метод авторизации и анонсировала обновление friend.tech на 2024 год, несмотря на это, активность в сети по-прежнему остается на низком уровне.