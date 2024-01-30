Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрит ETF на базе спотовой цены Ethereum в конце 2025 или начале 2026 года

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) планирует утвердить ETF на базе текущей стоимости Ethereum в конце 2025 или начале 2026 года. Это следует из информации инвестиционного банка TD Cowen, опубликованной The Block.

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Аналитики высказывают мнение, что в текущем году SEC не примет положительное решение, и это может быть обусловлено политическими факторами. В отчете TD Cowen отмечается, что председатель SEC Гэри Генслер, вероятно, столкнется с оппозицией со стороны прогрессивных демократов из-за предыдущего решения о биткоин-ETF.

Банк подчеркивает, что Генслер нуждается в поддержке прогрессивов для осуществления своих политических планов, и, следовательно, нецелесообразно вызывать дополнительные контроверсии.

Аналитики TD Cowen предполагают, что Генслер может откладывать одобрение ETF на Ethereum до тех пор, пока не наберет достаточного опыта работы с ранее утвержденными ETF на биткоин. Такие выводы поддерживаются также в январском отчете банка.

Согласно оценкам ряда экспертов, шансы на скорое одобрение Ethereum-ETF невелики. Глава Morgan Creek Capital, Марк Юско, оценивает их менее чем в 50%, отмечая враждебное отношение SEC к криптоиндустрии. Аналитик JPMorgan, Николаос Панигирцоглу, предвидит принятие инструмента к лету 2024 года.

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Надежды на поддержку отрасли выражает глава BlackRock, Ларри Финк, видя ценность в ETF на базе Ethereum, как шаг в сторону токенизации.