Команда Infrared Finance объявила об успешном завершении начального раунда финансирования на $2,5 млн

Команда Infrared Finance успешно завершила первый этап привлечения средств, собрав в результате $2,5 миллиона. Финансирование было осуществлено при участии компании Synergis, а также венчурных фондов NGC Ventures, Tribe Capital, CitizenX, Shima Capital, Dao5, Signum Capital Ouroboros Capital, Decima, Oak Grove Ventures, DoraHacks, Tenzor Capital, и частных инвесторов, представляющих Injective, Curve, Espresso и другие криптопроекты.

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Эти средства будут направлены на пересмотр стратегии размещения ставок, с акцентом на доказательстве ликвидности. Разработчики подчеркнули, что финансирование играет ключевую роль в разработке инфраструктуры, включая сеть валидаторов, хранилище и запуск собственного токена.

Infrared Finance, созданная командой Berachain, является ведущим решением механизма консенсуса Proof of Liquidity (PoL), нацеленного на максимизацию прибыли через социальную агрегацию в хранилищах PoL на уровне инфраструктуры.

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Разработчики отмечают, что Infrared Finance представляет лишь часть экосистемы Berachain, блокчейна, совместимого с EVM, использующего механизм консенсуса PoL. Берачейн, основанный на фреймворке Cosmos SDK, решает проблемы притока ликвидности.