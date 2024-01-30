Популярный криптоаналитик в очередной раз поделился своими взглядами на криптовалютную обстановку

Ключевой криптоаналитик поделился своим экспертным мнением о текущей ситуации в мире криптовалют. Polygon находится в фокусе внимания, и, судя по словам аналитика, в ближайшем будущем цены этой криптовалюты могут укрепиться в диапазоне от $1,25 до $1,5, несмотря на текущий уровень в $0,8. Технические показатели говорят о потенциале существенного роста стоимости в ближайшие периоды.

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На графике дневной активности индекс относительной силы стабилен на отметке 59,4, что говорит о том, что рынок далек от перекупленности. Торговые объемы остаются на относительно низком уровне, зависят от активности участников. Анализ скользящих средних указывает на стойкие продажи, однако стоит помнить, что это индикатор тренда и реагирует с определенной задержкой.

За последние сутки стоимость монеты уменьшилась на 2,5%, но за неделю наблюдается рост в 3,87%. Прошлый месяц оказался сложным для Polygon, с потерей в размере 21,5%.

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В мире криптовалют также отмечается событие: американская компания YieldMax обратилась к SEC с запросом о создании своего биткоин-ETF. Если запрос будет одобрен, фонд начнет торговлю примерно в апреле 2024 года. Представители компании подчеркнули, что их цель - открывать новые возможности для инвесторов, желающих вложить средства в ведущую криптовалюту. Стратегия фонда не предусматривает прямых инвестиций в биткоин.