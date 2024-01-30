Разработчики нашумевшего криптовалютного проекта Altlayer (ALT) рассказали о сотрудничестве с Babylon





Команда разработчиков криптовалютного проекта Altlayer (ALT) анонсировала стратегическое партнерство с Babylon, представляя инновационный протокол для замораживания биткоинов (BTC) на сети Биткоин с последующим получением дополнительного дохода. Пользователи теперь могут использовать цифровые активы для обеспечения безопасности внешних сетей.

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Стейкинг по протоколу Babylon открывает новые горизонты, устраняя необходимость делегирования и доверия хранению BTC третьим сторонам. Вместо этого, биткоины могут быть безопасно заморожены в контракте Taproot на блокчейне. Отменить ставку легко и безопасно при выявлении потенциально вредоносной активности.

Принцип работы Babylon, аналогичный стейкингу ETH и рестейкингу Eigenlayer, фокусируется на основной криптовалюте - биткоине.

Важным элементом является внутренний верификатор в цепочке Babylon. Контракт CosmWasm служит для проверки доказательств правильного выполнения объединения, гарантируя валидность блоков, зафиксированных секвенсором объединения.

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Протокол Babylon предоставляет возможность защиты цепочек PoS с использованием ставок в BTC. Помимо создания верификатора, можно создать выделенную автономную сеть на основе протокола, что предоставляет гибкость взаимодействия с средами выполнения, где отсутствуют эффективные средства проверки.