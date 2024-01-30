Команда безопасности SlowMist рассказала, что получила многочисленные сообщения о кражах криптовалют

Команда экспертов по кибербезопасности, SlowMist, оповестила об учащении случаев кражи криптовалют, вызванных фишинговыми атаками в среде известных блокчейн-проектов. Анализируя инциденты, специалисты выявили, что 80% комментариев к твитам блокчейн-стартапов – результат деятельности фишинговых аккаунтов.

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Исследование показало, что злоумышленники активно приобретают учетные записи в Твиттере через Telegram, отличающиеся по числу подписчиков, публикациям и датам регистрации. После этого они используют платные рекламные инструменты для привлечения ботов-подписчиков и взаимодействия с пользователями, создавая фасад доверия. Также они манипулируют лайками, репостами и увеличивают количество читателей на международных социальных платформах.

Такие махинации предоставляют злоумышленникам ресурсы для обмана пользователей и захвата их цифровых активов. Путем копирования информации о легитимных проектах с помощью автоматизированных ботов, фишеры маскируются под официальные аккаунты. После публикации твита официального аккаунта, фишинговые боты комментируют его, обеспечивая видимость и ложное чувство доверия.

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Эта хитрая тактика затрудняет различие между подлинным и фишинговым аккаунтом, что может привести к падению бдительности пользователей. В результате они могут быть обмануты и перейти по фишинговым ссылкам, предлагающим раздачу токенов, что ставит под угрозу их личные данные и финансовую безопасность.