Разработчики торговой площадки NFT Magic Eden запустили мультичейн-кошелек, поддерживающий блокчейны Solana, Bitcoin, Polygon и Ethereum







Разработчики NFT-платформы Magic Eden привнесли инновации в мир криптовалют с запуском нового мультичейн-кошелька, охватывающего блокчейны Solana, Bitcoin, Polygon и Ethereum. В ноябре 2023 года была представлена бета-версия кошелька, которую в настоящее время тестирует ограниченное число участников.

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Созданный совместно с экспертами компании Exodus, кошелек предоставляет пользователям возможность полного контроля над их криптоактивами. Его интерфейс обеспечивает мгновенные межсетевые обмены, удобное управление портфелем NFT и непосредственную торговлю невзаимозаменяемыми токенами через Magic Eden Wallet.

По словам представителей Magic Eden в Twitter, создание универсального кошелька стало необходимым шагом для обеспечения удобства пользователей, особенно учитывая успешный опыт команды в сфере NFT и Ordinals.

В целях стимулирования первых пользователей, разработчики объявили, что в течение февраля 2024 года предоставят ограниченное количество токенов различных NFT-проектов, включая Claynosaurz, Degenerate Ape Academy и BoDoggos.

Magic Eden изначально ориентировалась на обслуживание сообщества Solana NFT, но в результате стратегического решения в ноябре 2022 года было расширено покрытие с поддержкой Polygon. В марте 2023 года Bitcoin и Ethereum также присоединились к числу поддерживаемых цепочек. В 2023 году Magic Eden уступила лидерство платформе Tensor в секторе Solana NFT.

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Согласно данным The Block, Magic Eden в настоящее время занимает второе место по объемам ежедневных сделок с Bitcoin Ordinals и поддерживает токены стандарта BRC-20.