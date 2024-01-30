12-месячная волатильность первой криптовалюты достигла самого низкого за 12 лет уровня, обратил внимание старший рыночный стратег Creative Planning Чарли Билелло





Годовая волатильность первой криптовалюты достигла своего минимума за последние 12 лет, уведомил Чарли Билелло, старший рыночный стратег Creative Planning.

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В течение года этот показатель колебался, но в целом продемонстрировал устойчивый тренд к снижению. С января 2012 года 179%, он упал до 45% на начало текущего года.

Эксперты высказывают мнение, что уменьшение волатильности может свидетельствовать о росте числа долгосрочных инвесторов. Брэдли Парк из CryptoQuant подчеркивает этот факт, добавляя, что "меньшая волатильность может означать большее число долгосрочных держателей".

В подкасте What Bitcoin Did глава отдела исследований Galaxy Digital Алекс Торн и аналитик Bloomberg Джеймс Сейффарт высказали мнение о том, что запуск биткоин-ETF в США может сгладить колебания цен. Торн отмечает, что "огромное количество BTC будет на счетах инвестиционных консультантов. Их не интересует внутридневной трейдинг".

Сейффарт дополняет, объясняя, как управляющие портфелями снижают волатильность, поддерживая при этом доходность.

Эксперты подчеркивают, что изменения в ценах активов могут потребовать перебалансировки вложений для поддержания целей доли в портфеле. Сейффарт утверждает, что при росте биткоина консультанты, вероятно, будут продавать криптовалюту, чтобы сохранить соотношение, а при значительном падении - наоборот, будут докупать для восстановления баланса.

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Некоторые эксперты поднимают вопросы о рисках, связанных с биржевыми продуктами на основе цифрового золота. Экс-CEO BitMEX Артур Хэйес указывает на возможность применения институциональных стратегий на стыке криптовалютного рынка и традиционной финансовой сферы в контексте биткоин-ETF.