Сегодня вступают в силу новую правила крипторекламы в Google, на этой неделе станет известно решение по ставке

Сегодня, на платформе Google вступают в силу изменения в правилах крипторекламы. Эти изменения касаются Cryptocurrency Coin Trust (трастов, связанных с криптовалютами), ориентированных на США. Теперь они могут размещать рекламу, при соблюдении требований Google, после предыдущего запрета весной 2018 года из-за случаев мошенничества с криптовалютой.

реклама

Завтра и послезавтра Федеральная резервная система США примет решение по ключевой процентной ставке. Неудовлетворительные данные по инфляции в США заставляют ФРС быть предельно осторожными, и многие ожидают, что ставка останется на текущем уровне. Это решение принимается в контексте стремления избежать рисков, связанных с рецессией, и предотвратить переключение внимания инвесторов на высокорискованные активы, включая криптовалюту.

Начиная с 30 января, инвесторы ожидают разлоки токенов, среди которых выделяется разблокировка более 33 млн токенов dYdX (DYDX).

31 января DeFi-агрегатор Jupiter проведет аирдроп, в рамках которого сообществу будет распределено 1 млрд токенов JUP. Для участия необходимо привязать криптокошелек на официальном сайте Jupiter, и размер вознаграждения зависит от активности пользователя.

Также 31 января в сети Ethereum Classic запланирован хардфорк Spiral. Он будет активирован блоком на высоте 19 250 000. Рекомендуется обновить программное обеспечение майнерам, биржам и операторам узлов для плавного перехода к новой версии.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

На этой неделе ожидается несколько ключевых событий: изменения в правилах крипторекламы Google, решение ФРС по ставке, разлоки токенов, аирдроп Jupiter и хардфорк Ethereum Classic. Решение ФРС может повлиять на рынки, поэтому важно внимательно отслеживать ситуацию на рынке США, чтобы быть готовыми к возможной волатильности.