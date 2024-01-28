Котировки первой криптовалюты в моменте превысили отметку $42 000, но не смогли удержать ее





В ночь на субботу 27 января биткоин показал временный рост, достигнув отметки $42 000, но удержаться не смог. На текущий момент его стоимость составляет $41 700.

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Капитализация биткоина достигла $818 миллиардов, а общий объем криптовалютного рынка оценивается в $1,68 триллиона.

В течение последних 24 часов все цифровые активы из топ-10 по капитализации продемонстрировали рост, особенно выделяются Avalanche (+5,2%) и Solana (+4,6%).

Бывший глава BitMEX, Артур Хэйес, предсказал падение биткоина ниже отметки в $35 000, указав на политику ФРС и военные конфликты на Ближнем Востоке как основные факторы.

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С другой стороны, аналитики CoinShares прогнозируют рост стоимости биткоина до приблизительно $58 700. Этот прогноз основан на одобрении спотового биткоин-ETF и предстоящем смягчении монетарной политики в США в первом полугодии.