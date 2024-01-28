Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), вероятно, одобрит ETF на базе спотовой цены Ethereum летом 2024 года

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) намерена одобрить ETF, связанный с текущей стоимостью Ethereum, в летние месяцы 2024 года, согласно заявлению главы юридического департамента Grayscale, Крейга Салма.

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Биржевой аналитик Bloomberg, Джеймс Сейффарт, оценивает вероятность утверждения инструмента в мае на уровне 60%, предвидя возможное откладывание рассмотрения заявок до 2025 года в противном случае.

Джеймс Сейффарт отмечает, что если SEC стремится к координированному запуску, как было с биткоин-ETF, вероятность одобрения инструмента к 23 мая достигает своего пика. Он также предупреждает об возможных препятствиях, которые могут замедлить процесс.

25 января Комиссия отложила рассмотрение заявки на Ethereum-ETF от BlackRock до 10 марта. Генеральный директор SEC Гэри Генслер напоминает о том, что одобрение ETF на основе биткоина относится исключительно к данной криптовалюте.

Марк Юско из Morgan Creek Capital считает вероятность быстрого одобрения Ethereum-ETF менее чем 50%, обращая внимание на негативное отношение SEC к индустрии в целом. Подобную точку зрения разделяет аналитик JPMorgan Николаос Панигирцоглу, а специалисты инвестиционного банка TD Cowen выражают сомнения относительно скорого утверждения ETF на базе Ethereum.

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Необходимо подчеркнуть, что прогнозы FOX Business предполагают одобрение инструмента к лету 2024 года.