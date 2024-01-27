Для Manta Network, основанной на блокчейне уровня 2 с защитой от разглашения, листинг (размещение) токенов стоимостью в миллиард долларов в начале этого месяца прошел не так, как ожидалось

Manta Network, оперирующая на втором уровне блокчейна с повышенным уровнем конфиденциальности, столкнулась с нештатной ситуацией при листинге своих миллиардных токенов в начале текущего месяца. События развернулись 18 января, когда блокчейн подвергся распределенной атаке типа "DDoS", вызвавшей временную парализацию сети на несколько часов из-за 135 миллионов запросов на удаленный вызов процедур (RPC).

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Перевод 2 миллионов токенов MANTA на личный кошелек корейского представителя по развитию бизнеса стал предметом инвесторских спекуляций. Компания позднее разъяснила, что это была лишь первоначальная инвестиционная поддержка для своего проекта децентрализованного финансирования (DeFi) LayerBank.

Несмотря на эти сложности, сеть быстро восстановилась и на данный момент имеет рыночную капитализацию в 3,1 миллиарда долларов. Кенни Ли, соучредитель компании p0x labs и создатель Manta Network, подчеркнул, что благодаря технологии layer-2 рентабельность протокола значительно выросла.

"За последний месяц мы сэкономили пользователям около 1 миллиона долларов", - отметил Ли. "Мы стремимся найти баланс между объемом транзакций и общим доходом".

С увеличением масштабов сети p0x labs планирует выделить экосистемные гранты для проектов с выдающимися результатами, таких как Zero Lend, чей общий заблокированный объем (TVL) превысил 19 миллионов долларов вскоре после запуска.

Относительно бюджета и планов на текущий год, Ли заявил, что основное внимание будет уделено развитию бизнеса в Корее, где объем виртуальной машины Ethereum, денежного рынка LayerBank и протокола кредитования Shoebill превысил 350 миллионов долларов TVL.

Несмотря на рост, проекту пришлось отказаться от устаревших целей, включая изучение аспектов конфиденциальности технологии нулевого знания, в связи с неясностью в регулировании в США.

Вместо этого Manta Network активно развивает децентрализованные приложения, поддерживающие нулевой уровень знаний, такие как полностью сетевой покер и чеканка децентрализованных удостоверений личности. Совокупная стоимость отчеканенных и объединенных активов Manta Network на данный момент составляет 1,5 миллиарда долларов.

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По последним событиям, 19 июля 2023 года p0x labs успешно привлекла 25 миллионов долларов в серии A, оценив свою стоимость в 500 миллионов долларов, при участии Polychain Capital и Qiming Venture Partners.