Правоохранительные органы Махачкалы совместно с сотрудниками «Россетей Северный Кавказ» обнаружили крупную подпольную майнинговую ферму в подземном гараже одной из многоэтажек

В Махачкале правоохранительные органы в сотрудничестве с "Россети Северный Кавказ" выявили и пресекли деятельность крупного нелегального майнингового центра, оперировавшего в подземном гараже многоквартирного дома. Местный житель, 35 лет, организовал в этом помещении майнинг, задействовав более 620 устройств и незаконно подключив их к электросети. Произошедший ущерб от неправомерного потребления электроэнергии оценивается в более чем 12 миллионов рублей.

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Согласно информации от пресс-службы МВД Дагестана, объект для добычи криптовалюты обнаружен в гараже подземной парковки на улице Насрутдинова в Редукторном поселке. В процессе проверки установлено, что ферма была оборудована свыше 620 майнинг-аппаратами.

На текущий момент правоохранительные органы проводят проверку в соответствии со статьей 165 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за причинение имущественного ущерба собственнику при отсутствии признаков хищения, совершенного организованной группой и приведшего к особо крупному ущербу. В случае подтверждения вины подпольному майнеру грозит до 5 лет лишения свободы.

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Важно отметить, что действия майнеров из Дагестана повышают нагрузку на электросети, вызывая перебои в энергоснабжении. Недавно представители энергетических компаний региона обратились к владельцам майнинговых ферм с требованием выключить оборудование.