Известная компания по добыче цифровых активов в Северной Америке только что объявила о существенном изменении и пересмотре своей кредитной линии с Coinbase, что ознаменовало поворот в сфере финансирования цифровых активов

Hut 8, ведущая компания по добыче цифровых активов в Северной Америке, оповестила о существенных изменениях в своей кредитной политике по отношению к Coinbase, что открывает новый этап в сфере финансирования цифровых активов. Ключевым моментом стало увеличение общей суммы кредита до 65 миллионов долларов США, включая дополнительные 15 миллионов долларов США к предыдущей линии. Это значимое событие подчеркивает использование биткоина в качестве залога, поднимая вопросы об интеграции цифровых активов в корпоративных финансах.

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Hut 8 и ее дочерняя компания Hut 8 Mining Corp. пересмотрели условия кредитной линии с Coinbase, что привело к расширению на 15 миллионов долларов США, достигнув общей суммы в 65 миллионов долларов США. Это соответствует стратегии Hut 8 по использованию биткоин-активов для обеспечения ликвидности, избегая прямых продаж и сохраняя потенциал роста стоимости криптовалюты. Подобные стратегии становятся все более важными в условиях рыночных флуктуаций.

Согласно кредитному соглашению, процентная ставка зависит от высшей из ставок по федеральным фондам на дату заимствования или 3,25%, с дополнительными 5,0%. Срок погашения составляет 364 дня после первоначального заимствования. Инновационный подход Hut 8, использующий биткоин в качестве залога, принадлежащего Coinbase Custody Trust Company, LLC, свидетельствует о расширении признания и институционализации криптовалют.

Бизнес-модель Hut 8, ориентированная на майнинг биткоинов, хостинг и высокопроизводительные вычисления, демонстрирует прогрессивный подход к использованию цифровых активов. С одиннадцатью площадками, включая высокопроизводительные вычислительные центры и мощности по майнингу биткоинов, Hut 8 становится лидером в слиянии инфраструктуры, энергетики и новых технологий, таких как искусственный интеллект и машинное обучение.

Юридическая база, связанная с использованием цифровых активов в качестве залога, находится на стадии разработки. Соглашение между Hut 8 и Coinbase представляет собой инновационный шаг в управлении хранением цифровых активов и обеспечении безопасности. Инвесторы и заинтересованные стороны должны внимательно следить за развитием нормативной базы, влияющей на инновационные финансовые инструменты.

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Сделка между Hut 8 и Coinbase может сигнализировать о растущей уверенности в стабильности и будущей ценности биткоина, открывая путь для подобных соглашений и стимулируя институциональное участие в сфере цифровых активов. Возможность использования криптовалютных активов для обеспечения ликвидности может стать прецедентом для будущих сделок.