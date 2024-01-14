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Совет Hedera выделяет миллиарды в HBAR на развитие сети
В качестве важного шага по поддержке развития своей сети Совет Hedera выделяет дополнительные 4,86 ​​миллиарда в своем собственном токене HBAR

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Совет Hedera, ответственный за развитие сети Hedera, совершил важный шаг, выделив дополнительные 4,86 миллиарда собственных токенов HBAR. Это стратегическое решение, объявленное в блоге 12 января, подчеркивает растущую приверженность к развитию экосистемы.

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Из суммы в 4,86 миллиарда HBAR, 4,248 миллиарда будет распределено между существующими инициативами, включая HBAR Foundation, Hashgraph Association и DLT Science Foundation. Перечисление этих средств запланировано на первый квартал 2024 года для Фонда HBAR и Ассоциации Hashgraph, с грантами для Научного фонда DLT при достижении контрольных показателей.

Дополнительные 614,06 миллиона HBAR пойдут на операционные расходы и выплаты по ранним соглашениям для будущих покупателей токенов (SAFT).

Финансовый директор Hedera Council, Бетсабе Ботайтис, подчеркнула успешное внедрение сети Hedera в 2023 году, с более чем 33 миллиардами обработанных транзакций. Она приписала успех партнерам экосистемы, которые выводили приложения на рынок и привлекали новых пользователей.

Ботайтис подтвердила готовность Совета Hedera поддерживать развитие сети через выделение новых грантов.

Эти новости следуют за анонсом Фонда HBAR о создании альянса DeRec 11 января совместно с Фондом Algorand. Целью альянса является разработка децентрализованной системы восстановления криптоактивов, упрощая процесс в соответствии с традиционными стандартами web2.

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Банки, кредитные союзы и проекты разработки кошельков участвуют в альянсе DeRec, стремясь создать стандарты и коды с открытым исходным кодом для удобных процедур восстановления ключей. Это инициатива, выходящая за рамки Hedera и Algorand, подчеркивает значимость обеспечения секретного восстановления без раскрытия информации.

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