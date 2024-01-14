Подразделение цифровых носимых устройств Nike .Swoosh намекнуло на более глубокое погружение в сферу моды видеоигр

Nike .Swoosh, подразделение цифровых носимых устройств от гиганта спортивной одежды, анонсировало свой вход в сферу видеоигр. В соответствии с официальным сообщением за 12 января, компания выразила сомнения относительно своих планов в области невзаимозаменяемых токенов (NFT).

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Опираясь на новую стратегию, Nike представила инновационную линейку виртуальных продуктов под названием Nike In-Game Wearables, предназначенных для использования в контексте видеоигр. Эти носимые устройства призваны придать играм реальность, превращая обыденные транзакции в уникальные взаимодействия.

Основной упор делается на радость коллекционирования и самовыражения, отходя от банальных финансовых операций. Nike стремится углубить взаимодействие с сообществом, предлагая эксклюзивные продукты, связанные с внутриигровыми устройствами.

Интересной чертой стратегии является признание того, что создатели должны получать вознаграждение. К середине года Nike планирует предоставить пользователям возможность переносить цифровые предметы коллекционирования в личные кошельки для торговли на сторонних площадках.

В нешуточном узкоспециализированном мире NFT подразделение Nike .Swoosh стало целью мошенников, использующих стратегический переход компании к Web3. Атаки приходили в виде фишинговых электронных писем, обещая эксклюзивное партнерство между Nike и RTFKT, а также выгодные предложения NFT на ведущей торговой площадке OpenSea. Этот инцидент подчеркивает необходимость быть осторожным в среде NFT, когда проверка сообщений из доверенных источников становится неотъемлемым правилом.

.Swoosh, описываемый как «платформа с поддержкой Web3», становится цифровым сообществом, способствующим инклюзивности спортсменов, создателей технологий и коллекционеров. Это пространство для формирования будущего спорта, где участники могут исследовать и приобретать виртуальные предметы коллекционирования, включая обувь и трикотажные изделия, пригодные для использования в цифровых играх.

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Согласно данным CoinGecko, глобальная рыночная капитализация NFT превышает 28,1 миллиарда долларов. Несмотря на небольшое снижение в -3,6%, объем торгов за последние 24 часа превысил 2,8 миллиарда долларов.