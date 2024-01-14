Этот уровень может стать следующим?

Cardano (ADA) продемонстрировал восстановление на этой неделе, удерживая позиции выше горизонтального уровня сопротивления, хотя остается ниже краткосрочной линии сопротивления. Недельный таймфрейм отражает выход из долгосрочного горизонтального диапазона, подтвержденный стремительным восходящим движением, начавшимся в октябре 2023 года и достигшим пика в декабре на отметке $0,68.

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На текущей неделе произошел отскок к верхней границе долгосрочного диапазона, сопровождающийся формированием бычьей свечи. Важным событием стало объявление сообщества Cardano о запуске первого "Buidler Fest", представляющего собой двухдневное мероприятие, посвященное обмену опытом разработчиков. "Buidler Fest Cardano" стремится стать регулярным событием, обеспечивающим платформу для обсуждения вопросов, важных для участников, занимающихся развитием Cardano и блокчейн-технологий.

Анализ недельного индикатора импульса RSI генерирует смешанные сигналы, но наличие скрытой бычьей дивергенции (зеленый цвет) свидетельствует о возможности продолжения тренда.

Прогноз для ADA на дневном таймфрейме поддерживается ценовой динамикой, волновым анализом и сигналами RSI. Наиболее вероятный волновой анализ Эллиотта указывает на начало последней волны пятиволновой бычьей структуры. Дневной RSI подтверждает бычий пробой своей линии тренда.

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В случае преодоления нисходящей линии сопротивления первый целевой уровень - $0,81, что на 40% выше текущей цены. Однако просадка ниже $0,50 может аннулировать бычий прогноз и вызвать 35% падение ADA до уровня ближайшей поддержки на $0,38.