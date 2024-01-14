Швейцарский банковский гигант UBS и финансовая корпорация Citigroup заявили об открытии ограниченного доступа клиентов к торговле биржевыми фондами на первую криптовалюту

Швейцарский финансовый гигант UBS и компания Citigroup объявили о введении ограниченного доступа для клиентов к торговле биржевыми фондами, связанными с биткоином. Решение обусловлено недавним одобрением SEC для торговли биржевыми фондами, инвестирующими в биткоин.

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Клиентам UBS и Citigroup предоставлен доступ к торговле акциями новых биткоин-ETF при соблюдении определенных условий. Обе компании устанавливают ограничения для клиентов с аккаунтами, проявляющими "низкую толерантность к риску в исполнении обязательств и управлении активами".

Согласно репортажу телеканала Fox, Элеонора Террет, ссылаясь на источники, сообщает, что к инновациям UBS и Citigroup может присоединиться крупный инвестиционный банк Merrill Lynch. Руководство Merrill ожидает оценить эффективность торговли биткоин-ETF перед решением о своем участии.

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Таким образом, решение UBS и Citigroup опровергает слухи о возможном отказе крупных финансовых лидеров, включая Vanguard, предоставить клиентам доступ к биткоин-ETF. Ранее управляющая компания Vanguard объяснила отказ, утверждая, что цифровые продукты не соответствуют их инвестиционной стратегии.