Некий биткоин-кит зафиксировал прибыль в размере $75 млн по своим позициям в биткоине

Биткоин-кит, зафиксировав прибыль в $75 млн на своих биткоин-позициях, стал знаком предстоящего изменения тренда. Обозначается смещение крупных инвесторов в безрисковый режим, сопровождаемое подтверждением ончейн-индикаторами.

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Известный криптокит привлек внимание, реализовав стратегическую сделку: продажа 2 742 BTC принесла $75 млн, что составляет 41% от первоначальных вложений. Решив зафиксировать прибыль после запуска спотовых ETF на биткоин, кит подчеркнул, что рынок в настоящий момент реагирует на "продавай на фактах". Однако эксперты подчеркивают потенциальную поддержку бычьего тренда в долгосрочной перспективе благодаря спотовым ETF.

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Не только сделка кита, но и общий тренд привлекли внимание Ки Ён Джу, главы CryptoQuant. Он отметил, что биткоин-киты все чаще переходят в безрисковый режим, покидая биржи производных инструментов. Инструмент CryptoQuant, Inter-Exchange Flow Pulse (IFP), отражает снижение доли заемных средств на криптовалютном рынке, что может предвещать возможную коррекцию биткоина.