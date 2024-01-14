Стейблкоин, запущенный в августе в рамках партнерства с кастодиальной фирмой Paxos, продемонстрировал значительный рост рыночной капитализации, которая сейчас превышает 290 миллионов долларов

Стейблкоин PYUSD, созданный в августе в партнерстве с Paxos, показал значительный рост рыночной капитализации, превысившей 290 миллионов долларов.

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С момента старта объем PYUSD к концу августа достиг 43,3 миллиона, при этом 90% хранилось у Paxos, что свидетельствует о высокой концентрации.

Рыночная капитализация выросла более чем в пять раз, достигнув 293 миллионов долларов, увеличившись за последний месяц на 70%. PayPal теперь входит в десятку крупнейших эмитентов стейблкоинов. Лидирующий в этой нише Tether USD имеет рыночную капитализацию более 94 миллиардов долларов.

Рост PYUSD может быть обусловлен приемом на централизованных биржах, таких как Crypto.com и Kraken, а также интеграцией в протоколы децентрализованного финансирования.

Обладателей PYUSD можно обнаружить на различных платформах, например, Crypto.com владеет наибольшей долей — 112,8 миллиона токенов (38,7%). За ним следуют DeFiance Capital (13,4%), Curve (11%), Kraken и Paxos (по 30 миллионов) согласно данным Nansen.

PYUSD успешно интегрирован в протоколы DeFi. Curve включил пул ликвидности с PYUSD и Frax, с общей стоимостью 135 миллионов долларов. Этот пул позволяет торговать между стейблкоинами. Сообщество Aave предложило интеграцию PYUSD. В последние 30 дней отмечены изменения в балансе PYUSD, в частности, увеличение пула ликвидности PYUSD/FRAX Curve, по словам Эдварда Уилсона из Nansen.

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Внутрисетевая активность показывает преобладание свопов PYUSD на другие стейблкоины, WETH и ETH, с ожиданием дальнейшей интеграции в протоколы DeFi. Ежедневный объем торгов PYUSD составил около 29 миллионов долларов за последние 24 часа, что приблизительно 10% его рыночной капитализации.