Из приложения для кредитования Web3 и агрегатора доходности Wise Lending было похищено 170 ETH

Из приложения Web3 для выдачи кредитов и платформы Wise Lending было похищено 170 ETH.

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12 января хакер осуществил атаку, используя срочный кредит, чтобы вмешаться в работу оракула, согласно экспертам по кибербезопасности.

Событие зафиксировано в блокчейне в 19:29 по всемирному времени (UTC). Злоумышленник воспользовался контрактом с заканчивающимся на d82c адресом для вывода средств. В этот контракт были переведены токены, включая USD Coin (USDC) на $9000 и Tether (USDT) на $2000.

В рамках атаки хакер заимствовал 1110 токенов Lido Staked Ether (stETH) на сумму 2,9 миллиона долларов США из протокола кредитования Aave. Использование срочных кредитов для манипуляции ценами оракулов не является новым явлением.

Несмотря на начало 2024 года, протоколы децентрализованного финансирования уже потеряли более 5 миллионов долларов из-за подобных инцидентов. 3 января Radiant Capital утратила 4,5 миллиона долларов, а на следующий день менеджер по ликвидности Gamma Protocol потерял более 400 000 долларов.

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По данным Certik, в 2023 году из-за крипто-взломов, мошенничества и инцидентов в области блокчейна было потеряно более 1,8 миллиарда долларов.