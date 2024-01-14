Недавняя аналитика блокчейна показывает, что 4000 биткоинов стоимостью около 175 миллионов долларов были переведены с адресов, которые, как считается, контролируются биткоин-трастом Grayscale, обычно называемым GBTC

Последнее исследование блокчейна выявило перемещение 4 000 биткоинов, оцениваемых в 175 миллионов долларов, с адресов, предположительно принадлежащих биткоин-трасту Grayscale (GBTC), в адреса Coinbase.

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Финансовый сектор активизирован после успешного запуска биржевого фонда для биткоина (ETF) с оборотом 4,6 миллиарда долларов в первый день. В это время стоимость биткоина снизилась на 5,5% по отношению к доллару США. Замечено, что резервы Grayscale уменьшились на 4000 BTC, эквивалентных 175 миллионам долларов по текущим обменным курсам.

Конкретные адреса, используемые Grayscale для хранения биткоинов, не имеют подтверждения, но анализ Arkham Intelligence выявил кошельки компании с более чем 1750 различными адресами, каждый содержащий не более 1000 биткоинов.

Блокчейн-аналитический сервис Arkham опубликовал данные о кошельках Grayscale в социальных сетях, вызвавшие интерес. По последним данным, Grayscale управляет 621 853 BTC, оцениваемых в 27 миллиардов долларов, и также владеет 2,9 миллионами Ethereum (ETH).

Официальный сайт Grayscale на 12 января 2024 года указывает на 619 162 BTC в их запасах, в то время как последнее перемещение средств с кошельков Grayscale произошло две недели назад и направлено в Coinbase.

Несмотря на перевод средств Coinbase, неясно, продаются ли они или переназначаются для хранения на другие адреса. Многие в социальных сетях предполагают, что такие перемещения свидетельствуют о продажах, хотя нет конкретных доказательств.

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Данные также указывают на продажи более чем на 3 миллиарда долларов по всем спотовым биткоин-ETF в пятницу. GBTC, IBIT от Blackrock и BITB от Bitwise выделялись в этой активности. Аналитик Bloomberg ETF Джеймс Сейффарт сообщил о чистом притоке средств в размере $ 655 миллионов.