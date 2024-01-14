В рамках стратегического шага, направленного на стимулирование роста сети Hedera, Совет Hedera одобрил выделение около 5 миллиардов HBAR, собственной криптовалюты Hedera Hashgraph, для дальнейшего развития и продвижения децентрализованного управления

В рамках стратегии по стимулированию роста сети Hedera, Совет Hedera принял решение выделить примерно 5 миллиардов HBAR – собственной криптовалюты Hedera Hashgraph. Этот шаг направлен на дальнейшее развитие и продвижение децентрализованного управления в сети. Это также подчеркивает приверженность Hedera к развитию своей экосистемы и поддержке ключевых инициатив, необходимых для развития сети.

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Большая часть этого выделения, а именно 4,248 миллиарда HBAR, будет использована для поддержки текущих инициатив, включая HBAR Foundation, Hashgraph Association и DLT Science Foundation.

Финансовый директор Совета, Бетсабе Ботайтис, сообщила о планах выделения грантов Фонду HBAR и Ассоциации Hashgraph в первом квартале. В то время как Научный фонд DLT будет получать гранты при достижении ключевых этапов в течение года.

Ботайтис подчеркнула важную роль партнеров по экосистеме в ускорении внедрения Hedera, отметив, что, установив этот фундамент, Совет Hedera готов поддерживать развитие и использование сети с помощью новых грантов.

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Дополнительно часть выделенных HBAR в размере 614,06 миллиона будет использована на операционные расходы Совета Hedera и выплаты ранним покупателям SAFT (Простое соглашение для будущих токенов).