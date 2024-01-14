Власти Венесуэлы признали неудачным эксперимент с запуском государственной криптовалюты Petro, обеспеченной нефтью. Проект перестанет существовать уже 15 января, после 6 лет работы

Венесуэльские власти признали неудачу эксперимента с запуском государственной криптовалюты Petro, обеспеченной нефтью, и объявили о прекращении проекта с 15 января текущего года, после полушестилетней деятельности.

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Криптовалюта Petro (PTR), также известная как El Petro, была представлена в 2018 году с целью преодоления санкций США. Однако монета не получила широкого распространения и продолжает торговаться исключительно на государственном сайте Venezuelan Patria, который не обеспечивает даже базовую безопасность, такую как двухфакторная аутентификация.

Запуск Petro совпал с кризисом боливара, национальной валюты, и обусловил обращение жителей Венесуэлы к биткоину и другим криптовалютам для сохранения своих сбережений. По замыслу правительства под руководством Николаса Мадуро, государственная криптовалюта должна была быть обеспечена нефтью, чтобы уменьшить отток средств из экономики, но этой цели так и не достигли. Petro так и не нашла своего места на мировых биржах, несмотря на попытки Мадуро, и не получила законного статуса в стране, что сделало невозможным ее массовое использование.

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Важно подчеркнуть, что несмотря на внедрение новых функций до 2020 года, криптовалюта так и не завоевала доверия за рубежом и не была признана законным средством платежа внутри страны, лишив ее популярности среди населения. Вместе с тем, Petro могла быть использована для уплаты налогов, несмотря на ограниченные возможности своего использования.