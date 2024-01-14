На рассмотрении Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) находится несколько заявок на спотовые ETF на ETH

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) внимательно изучает ряд заявок на создание ETF, связанных с Ethereum. Аналитики банка JP Morgan выражают мнение, что утверждение подобных фондов в ближайшее время маловероятно. Решение по первой заявке, касающейся биржевых фондов на Ethereum, ожидается в мае, и, судя по высказываниям главного аналитика JPMorgan, Николаоса Панигирцоглу, вероятность одобрения этой заявки не превышает 50%.

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Панигирцоглу отмечает, что для того чтобы SEC санкционировала спотовые ETF на Ethereum, необходимо классифицировать этот актив как товар, а не ценную бумагу. Он высказывает сомнение относительно возможности признания Ethereum товаром регулятором, ссылаясь на сложности данного процесса.

Аналитик также подчеркивает, что, несмотря на ожидания появления ETF на Ethereum после успешного опыта с Bitcoin, наличие подобных фондов для Ethereum вряд ли скоро станет реальностью. SEC ранее неоднократно заявляла о том, что все криптовалюты, за исключением Bitcoin, подлежат рассмотрению как ценные бумаги.

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Ранее представители JP Morgan прогнозировали улучшение показателей Ethereum в 2024 году по сравнению с 2023 годом.