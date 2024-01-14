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Генеральный директор BlackRock, Ларри Финк, не стал высказывать свою точку зрения относительно возможного запуска биржевого фонда (ETF) на XRP в ходе интервью с Чарльзом Гаспарино, старшим корреспондентом FOX. Это стало актуальным после одобрения ETF на биткоин Секретариатом по ценным бумагам и биржам США.
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На данный момент компания BlackRock подала заявку на создание ETF, связанного с Ethereum (ETH). Однако Ларри Финк избегает обсуждения перспектив ETF на XRP.
Отвечая на вопрос Гаспарино, Финк заявил: "Я не могу обсуждать это". Это неоднозначное заявление не оставило места для ясных выводов. Сообщество XRP интерпретирует молчание генерального директора как приглашение к размышлениям, что способствует оптимистичному настроению среди сторонников криптовалюты.
Тони Эдвард из подкаста Thinking Crypto считает, что отказ Ларри Финка предоставить конкретную информацию - это осмотрительный подход. Он подчеркивает, что четкий ответ "да" или "нет" мог бы повлиять на рынок XRP.
Мнения о возможности появления XRP ETF разделились в сообществе. Некоторые видные представители, включая топ-менеджера Valkyrie, высказывают предположения о возможности этого события, отмечая восстановление XRP в фонде Grayscale.
В то время как некоторые члены сообщества XRP утверждают, что биржевой фонд не имеет смысла, Версан Альджара из Black Swan Capitalist считает, что XRP предназначен для использования в качестве валюты, а не части ETF. Он высказывает мнение, что криптовалютные ETF создают отвлекающий фон и могут быть восприняты как приглашение к институциональной коррупции.