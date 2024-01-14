Ларри Финк, генеральный директор BlackRock, крупнейшей в мире компании по управлению активами, отказался комментировать потенциал биржевого фонда (ETF) на XRP

Генеральный директор BlackRock, Ларри Финк, не стал высказывать свою точку зрения относительно возможного запуска биржевого фонда (ETF) на XRP в ходе интервью с Чарльзом Гаспарино, старшим корреспондентом FOX. Это стало актуальным после одобрения ETF на биткоин Секретариатом по ценным бумагам и биржам США.

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На данный момент компания BlackRock подала заявку на создание ETF, связанного с Ethereum (ETH). Однако Ларри Финк избегает обсуждения перспектив ETF на XRP.

Отвечая на вопрос Гаспарино, Финк заявил: "Я не могу обсуждать это". Это неоднозначное заявление не оставило места для ясных выводов. Сообщество XRP интерпретирует молчание генерального директора как приглашение к размышлениям, что способствует оптимистичному настроению среди сторонников криптовалюты.

Тони Эдвард из подкаста Thinking Crypto считает, что отказ Ларри Финка предоставить конкретную информацию - это осмотрительный подход. Он подчеркивает, что четкий ответ "да" или "нет" мог бы повлиять на рынок XRP.

Мнения о возможности появления XRP ETF разделились в сообществе. Некоторые видные представители, включая топ-менеджера Valkyrie, высказывают предположения о возможности этого события, отмечая восстановление XRP в фонде Grayscale.

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В то время как некоторые члены сообщества XRP утверждают, что биржевой фонд не имеет смысла, Версан Альджара из Black Swan Capitalist считает, что XRP предназначен для использования в качестве валюты, а не части ETF. Он высказывает мнение, что криптовалютные ETF создают отвлекающий фон и могут быть восприняты как приглашение к институциональной коррупции.