Общая сумма ликвидаций на крипторынке за последние 24 часа подобралась к 345 млн долларов

На фоне последних событий на криптовалютном рынке за последние 24 часа произошла ликвидация активов на общую сумму, близкую к 345 миллионам долларов. Основная часть принудительного закрытия позиций пришлась на биткоин и эфириум.

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В ходе пятничных торгов цена биткоина опустилась ниже отметки в 42 000 долларов, что стало катализатором для ликвидации более 100 тысяч позиций. Этот скачок цен аннулировал значительную часть прироста актива за последний месяц, предшествующий одобрению нескольких ETF для торговли в США.

Более 90% всех ликвидаций зафиксированы на платформах OKX, Bybit, Huobi и Binance. Крупнейшую ликвидацию осуществила Bybit, закрыв лонговую позицию BTCUSDT на сумму 4,6 миллиона долларов.

Что касается динамики цены биткоина, начальные торги стартовали с уровня в 46 300 долларов. Однако открытие фондового рынка в 9:30 по восточному времени спровоцировало интенсивную волатильность, вызвавшую существенную коррекцию.

Суммарный объем торгов ETF превысил 1 миллиард долларов, повторив тренд четверга. За первый торговый день приток средств в этот инструмент достиг около 700 миллионов долларов. Одновременно биткоин-ETF компании Grayscale потерпел отток на 95 миллионов долларов. По словам аналитика Bloomberg ETF, Эрика Балчунаса, вчера из этого инвестиционного продукта было выведено значительно больше средств.

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На момент написания статьи курс ведущей криптовалюты вернулся к отметке в 43 000 долларов. По данным Coinglass, в последние несколько часов трейдеры открыли больше коротких позиций, чем длинных, что свидетельствует о неуверенности участников рынка в дальнейшем росте биткоина.