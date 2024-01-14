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На фоне последних событий на криптовалютном рынке за последние 24 часа произошла ликвидация активов на общую сумму, близкую к 345 миллионам долларов. Основная часть принудительного закрытия позиций пришлась на биткоин и эфириум.
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В ходе пятничных торгов цена биткоина опустилась ниже отметки в 42 000 долларов, что стало катализатором для ликвидации более 100 тысяч позиций. Этот скачок цен аннулировал значительную часть прироста актива за последний месяц, предшествующий одобрению нескольких ETF для торговли в США.
Более 90% всех ликвидаций зафиксированы на платформах OKX, Bybit, Huobi и Binance. Крупнейшую ликвидацию осуществила Bybit, закрыв лонговую позицию BTCUSDT на сумму 4,6 миллиона долларов.
Что касается динамики цены биткоина, начальные торги стартовали с уровня в 46 300 долларов. Однако открытие фондового рынка в 9:30 по восточному времени спровоцировало интенсивную волатильность, вызвавшую существенную коррекцию.
Суммарный объем торгов ETF превысил 1 миллиард долларов, повторив тренд четверга. За первый торговый день приток средств в этот инструмент достиг около 700 миллионов долларов. Одновременно биткоин-ETF компании Grayscale потерпел отток на 95 миллионов долларов. По словам аналитика Bloomberg ETF, Эрика Балчунаса, вчера из этого инвестиционного продукта было выведено значительно больше средств.
На момент написания статьи курс ведущей криптовалюты вернулся к отметке в 43 000 долларов. По данным Coinglass, в последние несколько часов трейдеры открыли больше коротких позиций, чем длинных, что свидетельствует о неуверенности участников рынка в дальнейшем росте биткоина.