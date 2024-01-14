В 2023 году у майнеров биткойнов наблюдался рост прибыли, однако такие проблемы, как сокращение вдвое, нависли над более мелкими игроками

В 2023 году майнеры биткойнов испытали восход в прибыли, однако этот рост оставил в тени проблемы, с которыми столкнулись менее крупные игроки после снижения в 2022 году.

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Согласно отчетам, майнеры биткойнов, в частности те, кто имел доступ к более дешевой энергии, ознаменовали 2023 год хорошей прибылью после предыдущего спада. Compass Mining сообщает о внушительных доходах компаний, таких как TeraWulf и Cipher Mining, с приростом валовой прибыли более 60%. В среднем, крупные майнинговые компании декларировали рентабельность около 47% в первом квартале 2023 года.

В то же время хешрейт сети Биткойн, отражающий ее вычислительную мощность, заметно возрос за последние несколько месяцев, свидетельствуя о бычьем рыночном цикле.

К 11 января хэшрейт достиг рекордных почти 700 экзахешей в секунду (EH/s), что представляет собой значительный подъем по сравнению с январем 2023 года (265 EH/s). Это свидетельствует о более активной и конкурентоспособной среде в майнинге.

Однако отрасль также столкнулась с вызовами. Предстоящий халвинг биткойнов в апреле 2024 года, сокративший вознаграждение за блок вдвое, от 6,25 до 3,125 биткойнов, поднимает вопросы о будущей прибыльности. Это сокращение может заставить менее эффективных майнеров завершить свою деятельность, оказывая влияние на всю сеть, и мелким игрокам, возможно, потребуется повышение цен для сохранения прибыльности.

11 января SEC одобрила 10 заявок на BTC ETF, что внесло оптимизм в криптовалютный рынок и, вероятно, повлияет на цены биткойнов, а следовательно, и на прибыль от майнинга. Давайте разберемся в этих аспектах, чтобы лучше предсказать будущее майнинга биткойнов.

Майнинговая инфраструктура получила масштабные инвестиции в 2023 году, достигнув среднемесячного хешрейта более 500 EH/s впервые. По оценкам, в оборудование было вложено около 5 миллиардов долларов, удвоив хешрейт сети с 250 EH/s в четвертом квартале 2022 года до 507 EH/s в четвертом квартале 2023 года. Эти вложения сопровождались увеличением мощности электроэнергии до 5,5 гигаватт.

Крупные майнинговые компании отметили новые рекорды. Например, в декабре 2023 года MaraPool, подразделение Marathon, добыло 1853 BTC из 221 блока, что заметно превышает результаты декабря 2022 года (475 BTC). Средняя операционная скорость хеширования для Marathon Digital также увеличилась на 18% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 22,4 EH/s.

Прибыльность майнинга и инвестиции существенно выросли в 2023 году. Средний дневной доход майнеров от комиссий за транзакции увеличился на 400%, достигнув около 2 миллионов долларов в день. По отчету Messari, в ноябре 2023 года майнеры BTC получили внушительные венчурные инвестиции: из 98 сделок на криптовалютном рынке около 90%, общей стоимостью 1,75 миллиарда долларов, были направлены на майнеров биткойнов.

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Этот рост прибыльности повлиял на динамику рынка Биткойн, поскольку майнеры стали менее склонными продавать свои активы, снижая давление продаж на криптовалюту.