Европейский центральный банк объявил о планах выделить подрядчикам до 1,2 млрд евро на разработку функций, облегчающих офлайн-платежи за розничный цифровой евро

Европейский центральный банк объявил о выделении до 1,2 миллиарда евро для подрядчиков, задействованных в разработке функций для улучшения офлайн-платежей в рамках проекта розничного цифрового евро.

реклама

ЭЦБ направляет более половины этой суммы на создание сервисов офлайн-платежей, включая управление рисками, обеспечение информационной безопасности и разработку пользовательского приложения.

В условиях всеобщего интереса к цифровым валютам центральных банков (ЦБЦВ) в мире, стремясь адаптироваться к цифровой эпохе и соперничать с частными криптовалютами, Европейский Союз, представляющий 27 стран, активно готовится. ЕЦБ изучает вопрос внедрения цифрового евро уже несколько лет, и в 2023 году представил законопроект о цифровой валюте.

Представители ЕЦБ подчеркивают, что изучение цифрового евро не обязательно влечет за собой его выпуск, однако последний призыв к поставщикам дает намек на возможное обязательство воплотить предложения, изложенные в законодательных актах. Вместе с приемом заявок, ЕЦБ обновил правила разработки цифровых валют центральных банков.

Хотя сумма в 1,2 миллиарда евро кажется значительной, эксперты считают ее обоснованной, учитывая высокие стандарты, установленные ЕЦБ. Они отмечают, что более половины бюджета предназначено для потенциальных поставщиков автономных компонентов ЦБЦВ, что свидетельствует о серьезности усилий и необходимости экспертных знаний для решения текущих вопросов.

Офлайн-платежи и цифровой евро

Интеграция оффлайн-платежей считается ключевой задачей внедрения ЦБЦВ. План ЕЦБ включает в себя введение двух вариантов цифрового евро для розничных платежей, в том числе одного, предназначенного исключительно для автономного использования. Эксперты предполагают, что обе версии будут доступны в одном приложении, хотя создание удобного продукта представляет собой техническую сложность.

Выбор поставщиков услуг остается открытым вопросом, особенно после критики ЕЦБ в 2022 году за выбор американского технологического гиганта Amazon для создания прототипа электронной коммерции для цифрового евро. Эксперты предполагают, что на этот раз выбор может быть отдан в пользу традиционных финансовых игроков, действующих в Европе.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Эти события произошли после того, как ЕЦБ перевел свой проект цифрового евро в "подготовительную фазу" в октябре 2023 года, с упором на доработку правил и выбор поставщиков. Решение о выпуске цифрового евро ожидает завершения законотворческого процесса в Европейском парламенте.